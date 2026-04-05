- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on أحد, 04/05/2026 - 22:48
توفي السيد نبيه العسيلي شقيق العميد الركن المتقاعد سمير العسيلي (۸۲۰۰۹٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٠٩٠٩٨.
Ar
Date:
الأحد, أبريل 5, 2026