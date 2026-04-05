توفي السيد نبيه العسيلي شقيق العميد الركن المتقاعد سمير العسيلي (۸۲۰۰۹٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٦ الساعة ١٥.٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٠٩٠٩٨.