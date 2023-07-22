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Published by lebarmy2 on سبت, 07/22/2023 - 09:35
توفي السيد عوض الياس شقيق العميد الركن المتقاعد صلاح الياس 760176 من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد عوض الياس شقيق العميد الركن المتقاعد صلاح الياس 760176 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 7 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – تل عباس الغربي – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 7 /2023 في كنيسة مار الياس – سن الفيل، إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 872352 /03.
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Date:
السبت, يوليو 22, 2023