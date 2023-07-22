توفي السيد عوض الياس شقيق العميد الركن المتقاعد صلاح الياس 760176 من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 7 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – تل عباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 7 /2023 في كنيسة مار الياس – سن الفيل، إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 872352 /03.