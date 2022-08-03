Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/08/2022 - 07:20

توفي الحاج حسن الخليل شقيق العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 /3 /2022 الساعة 11,00 في حسينية الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية الشياح وبعد الدفن وبتواريخ 8، 9 و10 /3 /2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل الفقيد الكائن في الغبيري – شارع عبدالله الحاج – بناية الخليل – الطابق الخامس، او عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف التاليين:
- العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل: 517584 /03
- العقيد حسين الخليل (ابن شقيق الفقيد): 841608 /03.

 

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Date: 
الاثنين, مارس 7, 2022