توفي الحاج حسن الخليل شقيق العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 /3 /2022 الساعة 11,00 في حسينية الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية الشياح وبعد الدفن وبتواريخ 8، 9 و10 /3 /2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل الفقيد الكائن في الغبيري – شارع عبدالله الحاج – بناية الخليل – الطابق الخامس، او عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف التاليين:

- العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل: 517584 /03

- العقيد حسين الخليل (ابن شقيق الفقيد): 841608 /03.