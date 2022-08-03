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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 03/08/2022 - 07:20
توفي الحاج حسن الخليل شقيق العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج حسن الخليل شقيق العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 /3 /2022 الساعة 11,00 في حسينية الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية الشياح وبعد الدفن وبتواريخ 8، 9 و10 /3 /2022 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في منزل الفقيد الكائن في الغبيري – شارع عبدالله الحاج – بناية الخليل – الطابق الخامس، او عبر الاتصال على احد رقمي الهاتف التاليين:
- العميد الركن المتقاعد عبد السلام الخليل: 517584 /03
- العقيد حسين الخليل (ابن شقيق الفقيد): 841608 /03.
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Date:
الاثنين, مارس 7, 2022