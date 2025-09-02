توفي الحاج فاروق هاشم شقيق العميد الركن المتقاعد عبد الكريم هاشم (٨٥۰۰۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة بلدة تعلبايا - قضاء زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰٢٥/٩/٣ في منزل العائلة الكائن في تعلبايا - قرب مستشفى البقاع - جانب محطة الشرق أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الكريم هاشم على رقم الهاتف الخلوي : ٧٠/٢٠٧٠٢٠