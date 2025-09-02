Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/02/2025 - 11:31

توفي الحاج فاروق هاشم شقيق العميد الركن المتقاعد عبد الكريم هاشم (٨٥۰۰۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
 يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ الساعة ۱۳:۰۰ في جبانة بلدة تعلبايا - قضاء زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰٢٥/٩/٣ في منزل العائلة الكائن في تعلبايا - قرب مستشفى البقاع - جانب محطة الشرق أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الكريم هاشم على رقم الهاتف الخلوي  : ٧٠/٢٠٧٠٢٠

