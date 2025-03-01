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Published by lebarmy2 on سبت, 03/01/2025 - 19:30
توفي السيد سمير جورج خوري شقيق العميد الركن المتقاعد عبد الله خوري (۷۲۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ الساعة ١٢:٣٠ في كنيسة مار الياس - كوكبا - قضاء حاصبيا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٤ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - الحدث، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الله خوري على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٠٨٥٢٢.
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Date:
السبت, مارس 1, 2025