توفي السيد سمير جورج خوري شقيق العميد الركن المتقاعد عبد الله خوري (۷۲۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ الساعة ١٢:٣٠ في كنيسة مار الياس - كوكبا - قضاء حاصبيا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٤ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - الحدث، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عبد الله خوري على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٠٨٥٢٢.