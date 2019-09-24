توفي السيد رامز الخطيب شقيق العميد الركن المتقاعد عدنان الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 25 / 9 / 2019 عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة بئر حسن- بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في طريق الجديدة- شارع البعيني وبتاريخ 27/ 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في مسجد الخاشقجي- قاعة محي الدين البرغوث, وبتاريخ 29 /9/ 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14,00 في مسجد الفاروق- شبعا. ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد عدنان الخطيب: 815577/ 03)