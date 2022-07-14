توفي السيد يوسف كامل عبدوني شقيق العميد الركن المتقاعد عمر عبدوني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 7 / 2022 الساعة 10.00 في جبانة بلدة السلطان يعقوب الفوقا – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / 3 / ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة الجمعية – ساحة السلطان يعقوب الفوقا، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد عمر عبدوني على رقم الهاتف: 625925/03 .