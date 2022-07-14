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Published by lebarmy4 on خميس, 07/14/2022 - 06:52
توفي السيد يوسف كامل عبدوني شقيق العميد الركن المتقاعد عمر عبدوني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 7 / 2022 الساعة 10.00 في جبانة بلدة السلطان يعقوب الفوقا – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / 3 / ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة الجمعية – ساحة السلطان يعقوب الفوقا، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد عمر عبدوني على رقم الهاتف: 625925/03 .
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Date:
الأربعاء, يوليو 13, 2022