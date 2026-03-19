- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on خميس, 03/19/2026 - 19:17
توفي المهندس علي عبد الحسين حكيم شقيق العميد الركن المتقاعد غسان حكيم (۷۷۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي المهندس علي عبد الحسين حكيم شقيق العميد الركن المتقاعد غسان حكيم (۷۷۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ في جبانة بئر حسن - بعبدا.
تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ٢٠ و٢٠٢٦/٣/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في منزل آل حكيم الكائن في شارع بربور - المزرعة - بيروت (قرب صيدلية صالح)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٤٠٠٨٦.
Ar
Date:
الخميس, مارس 19, 2026