توفي المهندس علي عبد الحسين حكيم شقيق العميد الركن المتقاعد غسان حكيم (۷۷۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ في جبانة بئر حسن - بعبدا.

تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ٢٠ و٢٠٢٦/٣/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في منزل آل حكيم الكائن في شارع بربور - المزرعة - بيروت (قرب صيدلية صالح)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٤٠٠٨٦.