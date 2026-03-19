Published by lebarmy10 on خميس, 03/19/2026 - 19:17

توفي المهندس علي عبد الحسين حكيم شقيق العميد الركن المتقاعد غسان حكيم (۷۷۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ في جبانة بئر حسن - بعبدا.
تُقبل التعازي يومي الجمعة والسبت بتاريخي ٢٠ و٢٠٢٦/٣/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في منزل آل حكيم الكائن في شارع بربور - المزرعة - بيروت (قرب صيدلية صالح)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٤٠٠٨٦.

Ar
Date: 
