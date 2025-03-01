توفي السيد كرم سليمان شقيق العميد الركن المتقاعد فادي سليمان (۸۲۰۰٥۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - رأس الحرف - قضاء بعبدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فادي سليمان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٠٧٥٥٧.