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Published by lebarmy2 on سبت, 03/01/2025 - 17:34
توفي السيد كرم سليمان شقيق العميد الركن المتقاعد فادي سليمان (۸۲۰۰٥۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الانتقال - رأس الحرف - قضاء بعبدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فادي سليمان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٠٧٥٥٧.
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Date:
السبت, مارس 1, 2025