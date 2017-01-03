توفي السيد إميل ابراهيم ابراهيم والد المقدم الركن جوزف ابراهيم من لواء المشاة الأول وشقيق العميد الركن المتقاعد فايز ابراهيم.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة – رماح ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 3 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة الملاك ميخائيل للروم الأورثوذكس – أبلح وبتاريخ 3 / 3 / 2017 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأورثوذكس جديدة المتن ، وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 12 / 3 / 2017 الساعة 9.30 في كنيسة سيدة النجاة – رماح.