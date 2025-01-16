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Published by lebarmy2 on خميس, 01/16/2025 - 11:48
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /٣/ ثلاثة أيام في قاعة العائلة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر
توفي السيد فوزي محمد علي شقيق العميد الركن المتقاعد فايز علي (۹٥۰۰۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ الساعة ۱۰:۰٠ ويُوارى الثرى في جبانة بلدة مراح الخوخ - جبل أكروم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /٣/ ثلاثة أيام في قاعة العائلة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر
الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فايز علي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٥٨٥٨٢.
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Date:
الخميس, يناير 16, 2025