توفي السيد فوزي محمد علي شقيق العميد الركن المتقاعد فايز علي (۹٥۰۰۳۹) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ الساعة ۱۰:۰٠ ويُوارى الثرى في جبانة بلدة مراح الخوخ - جبل أكروم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة /٣/ ثلاثة أيام في قاعة العائلة الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر

الاتصال بالعميد الركن المتقاعد فايز علي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٥٨٥٨٢.