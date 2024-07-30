- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 07/30/2024 - 19:56
توفي الدكتور جورج رحمة شقيق العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الدكتور جورج رحمة شقيق العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة قلب يسوع - بدارو، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٨٣٣.
Ar
Date:
الثلاثاء, يوليو 30, 2024