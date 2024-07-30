توفي الدكتور جورج رحمة شقيق العميد الركن المتقاعد فكتور رحمة (٥۸۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة قلب يسوع - بدارو، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٥٨٣٣.