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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 06/05/2018 - 12:02
توفي السيد عبدو هيدموس شقيق كل من العميد الركن المتقاعد فواد هيدموس والملازم أول الشهيد جورج هيدموس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد عبدو هيدموس شقيق كل من العميد الركن المتقاعد فواد هيدموس والملازم أول الشهيد جورج هيدموس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار الياس – عين داره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 6 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 7 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار الياس الرابية.
( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فواد هيدموس 79/183381 ).
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Date:
الاثنين, يونيو 4, 2018