توفي السيد عبدو هيدموس شقيق كل من العميد الركن المتقاعد فواد هيدموس والملازم أول الشهيد جورج هيدموس كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار الياس – عين داره.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 6 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 7 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار الياس الرابية.

( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد فواد هيدموس 79/183381 ).