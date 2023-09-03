- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on خميس, 03/09/2023 - 18:05
توفي السيد محمد سبيتي شقيق العميد الركن المتقاعد فوزي سبيتي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمد سبيتي شقيق العميد الركن المتقاعد فوزي سبيتي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 7 / 3 / 2023.
تقبل التعازي بتاريخ 12 / 3 / 2023 الساعة 10.00 في مجمع المرحوم الحاج عبد الرؤوف سبيتي – كفرا وبتاريخ 14 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف مديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 317885 / 03.
Ar
Date:
الخميس, مارس 9, 2023