Published by lebarmy16 on خميس, 03/09/2023 - 18:05

توفي السيد محمد سبيتي شقيق العميد الركن المتقاعد فوزي سبيتي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 7 / 3 / 2023.
تقبل التعازي بتاريخ 12 / 3 / 2023 الساعة 10.00 في مجمع المرحوم الحاج عبد الرؤوف سبيتي – كفرا وبتاريخ 14 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف مديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 317885 / 03.

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Date: 
الخميس, مارس 9, 2023