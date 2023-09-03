توفي السيد محمد سبيتي شقيق العميد الركن المتقاعد فوزي سبيتي من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 7 / 3 / 2023.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 3 / 2023 الساعة 10.00 في مجمع المرحوم الحاج عبد الرؤوف سبيتي – كفرا وبتاريخ 14 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف مديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 317885 / 03.