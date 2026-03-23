Published by lebarmy15 on اثنين, 03/23/2026 - 08:29

توفي السيد هنري سركيس عبدو شقيق العميد الركن المتقاعد فوزي عبدو (٨٦٠٠٩٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٣ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار شربل - حي القطلبة - القبيات - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ ولغاية الساعة ۱۳.۰۰ وابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.

Date: 
الاثنين, مارس 23, 2026