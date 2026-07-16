- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 07:22
توفي السيد كميل القاضي شقيق العميد الركن المتقاعد كريم القاضي (۷٥۰۰۸٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد كميل القاضي شقيق العميد الركن المتقاعد كريم القاضي (۷٥۰۰۸٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - كفريا - صيدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥١٧١٧٣.
Ar
Date:
الخميس, يوليو 16, 2026