Published by lebarmy5 on خميس, 07/16/2026 - 07:22

توفي السيد كميل القاضي شقيق العميد الركن المتقاعد كريم القاضي (۷٥۰۰۸٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - كفريا - صيدا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥١٧١٧٣.

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Date: 
الخميس, يوليو 16, 2026