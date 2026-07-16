توفي السيد كميل القاضي شقيق العميد الركن المتقاعد كريم القاضي (۷٥۰۰۸٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة القديس جاورجيوس - كفريا - صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٥١٧١٧٣.