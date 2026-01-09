- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on جمعة, 01/09/2026 - 17:15
توفي السيد سعيد منير شقيق العميد الركن المتقاعد مارون منير (۸٦۰۱۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد سعيد منير شقيق العميد الركن المتقاعد مارون منير (۸٦۰۱۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٠ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارون منير على رقم الهاتف: ٠٣/٦٧٥٠٢٦.
Ar
Date:
الجمعة, يناير 9, 2026