توفي السيد سعيد منير شقيق العميد الركن المتقاعد مارون منير (۸٦۰۱۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٠ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - زحلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارون منير على رقم الهاتف: ٠٣/٦٧٥٠٢٦.