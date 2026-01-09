Published by lebarmy3 on جمعة, 01/09/2026 - 17:15

توفي السيد سعيد منير شقيق العميد الركن المتقاعد مارون منير (۸٦۰۱۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٠ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارون منير على رقم الهاتف: ٠٣/٦٧٥٠٢٦.

