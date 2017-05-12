توفي بتاريخ 4 / 12 / 2017 المؤهل اول المتقاعد يوسف سليمان شقيق العميد الركن المتقاعد محرز سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 /12 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار عبدا – جاج – جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس الدكوانة – قرب البلدية (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد محرز سليمان 641706 /03).