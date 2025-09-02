توفي السيد أحمد إبراهيم الحجار شقيق العميد الركن المتقاعد محمد صبحي الحجار (٧٦٠٠٩٣) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲ عقب صلاة العصر في مسجد شحيم - مرج علي.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٣ و ۲۰۲٥/٩/٤ في منزله الكائن في شحيم - مرج علي.