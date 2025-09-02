- En
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/02/2025 - 19:50
توفي السيد أحمد إبراهيم الحجار شقيق العميد الركن المتقاعد محمد صبحي الحجار (٧٦٠٠٩٣) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲ عقب صلاة العصر في مسجد شحيم - مرج علي.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ٣ و ۲۰۲٥/٩/٤ في منزله الكائن في شحيم - مرج علي.
Date:
الثلاثاء, سبتمبر 2, 2025