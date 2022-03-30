توفي المهندس أحمد حسن عباس شقيق العميد الركن المتقاعد محمد عباس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 3 / 2022 الساعة 16.00 في قاعة أبي طالب الثقافية-كوثريّة السيّاد-الزهراني.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في القاعة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 31 / 3 / 2022 و 1 / 4 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في النبطية-حي الصالحية، أو عبر الاتصال على أرقام الهواتف التالية:

العميد الركن المتقاعد محمد عباس: 816696 / 03.

إبن شقيق الفقيد العقيد المهندس وائل عباس: خلوي: 943001 / 03.