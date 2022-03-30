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Published by lebarmy16 on أربعاء, 03/30/2022 - 15:35
توفي المهندس أحمد حسن عباس شقيق العميد الركن المتقاعد محمد عباس من ضباط الجيش اللبناني.
توفي المهندس أحمد حسن عباس شقيق العميد الركن المتقاعد محمد عباس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 3 / 2022 الساعة 16.00 في قاعة أبي طالب الثقافية-كوثريّة السيّاد-الزهراني.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في القاعة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 31 / 3 / 2022 و 1 / 4 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في النبطية-حي الصالحية، أو عبر الاتصال على أرقام الهواتف التالية:
العميد الركن المتقاعد محمد عباس: 816696 / 03.
إبن شقيق الفقيد العقيد المهندس وائل عباس: خلوي: 943001 / 03.
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Date:
الأربعاء, مارس 30, 2022