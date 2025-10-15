توفي المهندس شاكر فرحات شقيق العميد الركن المتقاعد مرسال فرحات (٧٥٠٠٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة السيدة - باب مارع - البقاع الغربي.

تقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ١٧,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٧ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ١٩,٠٠ في صالون كنيسة سيدة المعونات حارة صخر.