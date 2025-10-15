- En
Published by lebarmy5 on أربعاء, 10/15/2025 - 19:14
توفي المهندس شاكر فرحات شقيق العميد الركن المتقاعد مرسال فرحات (٧٥٠٠٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة السيدة - باب مارع - البقاع الغربي.
تقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ اعتبارًا من الساعة ۱۳,۰۰ لغاية الساعة ١٧,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٧ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ١٩,٠٠ في صالون كنيسة سيدة المعونات حارة صخر.
الأربعاء, أكتوبر 15, 2025