توفي السيد أبو سلمان عادل سلمان الصابري حلاوي شقيق العميد الركن المتقاعد مروان الصابري حلاوي (٨٠٠٠٥٩) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣ الساعة ١٢:٠٠ في بلدته الباروك.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخي ٤ و٢٠٢٤/١١/٥ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مقر الرابطة - الباروك وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مروان الصابري حلاوي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٧١٣٤٣٤.