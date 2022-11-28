توفي السيد جهاد المشموشي شقيق العميد الركن المتقاعد موفق المشموشي من ضباط الجيش اللبناني ووالد النقيب أحمد المشموشي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم بتاريخ 27 / 11 / 2022.

تقبل التعازي بتاريخي 28 و 29 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في خلية بسابا –الشوف، وبتاريخ 2 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الخاشقجي – صالة البرغوث أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد موفق المشموشي على رقم الهاتف : 644228 / 76 أو النقيب أحمد المشموشي على رقم الهاتف 004464 / 03.