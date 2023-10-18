توفي العقيد الطبيب المتقاعد سمير شكور من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد الركن المتقاعد نبيل شكور (710060) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 10 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة شيخان – جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 19 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نبيل شكور على رقم الهاتف : 819545 / 03.