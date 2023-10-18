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Published by lebarmy16 on أربعاء, 10/18/2023 - 15:35
توفي العقيد الطبيب المتقاعد سمير شكور من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد الركن المتقاعد نبيل شكور (710060) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي العقيد الطبيب المتقاعد سمير شكور من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد الركن المتقاعد نبيل شكور (710060) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 10 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة شيخان – جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 19 / 10 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نبيل شكور على رقم الهاتف : 819545 / 03.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 18, 2023