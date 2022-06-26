توفي المقدم المتقاعد جنبلاط فياض من ضباط المديرية العامة للأمن العام، شقيق العميد الركن المتقاعد نديم فياض من ضباط الجيش البناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 6 / 2022 الساعة 17.00 في قاعة النادي الثقافي الإجتماعي – بدغان – عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 27 و 28 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة النادي المذكور أعلاه، وبتاريخ 29 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية في بيروت، أو عبر الإتصال على رقم هاتف زوجته:859460 /78.