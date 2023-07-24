توفي السيد انطوان الياس روكز شقيق العميد الركن المتقاعد يوسف روكز(520011) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 24 / 7 / 2023 الساعة 15,30 في الكنيسة السيدة العجائبية – البراميه – صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 24 / 7 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12,00 وبعده لغاية الساعة 18،00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 25 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا ، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد يوسف روكزعلى رقم الهاتف:356333 /03.