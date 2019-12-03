توفي السيد معروف عبد الحسن يوسف شقيق العميد الركن حسن يوسف مدير الشؤون الجغرافية بالوكالة في أركان الجيش للتجهيز.

يقام الماتم بتاريخ 12 / 3 / 2019 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة شقراء- قضاء بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 3 / 2019 في منزل شقيقه السيد خليل يوسف الكائن في البلدة المذكورة أعلاه , وبتاريخ 15 / 3/ 2019 إبتداءً من الساعة 15:00 ولغاية الساعة 18:00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي - بيروت - الرملة البيضاء.