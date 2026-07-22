توفي السيد جعفر علي سكينه شقيق العميد الركن حيدر سكينه نائب رئيس الأركان للعمليات.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ الساعة ۱۲.۰۰ في جبانة بلدة بلاط - مرجعيون حيث يوارى الثرى.

تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة) أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۹۲۰۸۳۸.