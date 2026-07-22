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Published by lebarmy2 on أربعاء, 07/22/2026 - 08:02
توفي السيد جعفر علي سكينه شقيق العميد الركن حيدر سكينه نائب رئيس الأركان للعمليات.
توفي السيد جعفر علي سكينه شقيق العميد الركن حيدر سكينه نائب رئيس الأركان للعمليات.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ الساعة ۱۲.۰۰ في جبانة بلدة بلاط - مرجعيون حيث يوارى الثرى.
تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة) أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۹۲۰۸۳۸.
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Date:
الثلاثاء, يوليو 21, 2026