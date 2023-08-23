توفي السيد جورج الحلو شقيق العميد الركن سيمون الحلو رئيس نادي الرتباء المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 8 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل – السفيلة- حملايا.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 8 / 2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 25 / 8 / 2023 ابتداء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن سيمون الحلو على رقم الهاتف:خليوي: 656300 / 03.