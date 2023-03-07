توفي السيد طوني شاهين شقيق العميد الركن طارق شاهين من اركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار شربل – عبرين – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 30 / 6 / 2023 ابتداء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.