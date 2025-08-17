Published by lebarmy12 on أحد, 08/17/2025 - 11:16

توفي السيد جورج فارس شقيق العميد الركن طوني فارس قائد لواء المشاة السابع.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلادنس – القبيات – الذوق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ۱۸ و ۲۰۲٥/۸/۱۹ إبتداءً من الساعة ١٤:٠٠ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في كنيسة مار ضومط ذوق مكايل، أو عبر الإتصال بالعميد الركن طوني فارس على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٩٠٧٠٦٠ .

