توفي السيد علي أحمد مهدي شقيق العميد الركن محمود مهدي من قطاع جنوب الليطاني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 3 / 2024 الساعة 14.30 في بلدة الناقورة – صور ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / 3 / ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعميد الركن محمود مهدي على رقم الهاتف: خلوي: 116300 / 70.