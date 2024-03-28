Published by lebarmy16 on خميس, 03/28/2024 - 13:14

توفي السيد علي أحمد مهدي شقيق العميد الركن محمود مهدي من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 3 / 2024 الساعة 14.30 في بلدة الناقورة – صور ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / 3 / ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعميد الركن محمود مهدي على رقم الهاتف: خلوي: 116300 / 70.

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Date: 
الخميس, مارس 28, 2024