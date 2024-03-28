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Published by lebarmy16 on خميس, 03/28/2024 - 13:14
توفي السيد علي أحمد مهدي شقيق العميد الركن محمود مهدي من قطاع جنوب الليطاني.
توفي السيد علي أحمد مهدي شقيق العميد الركن محمود مهدي من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 3 / 2024 الساعة 14.30 في بلدة الناقورة – صور ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / 3 / ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعميد الركن محمود مهدي على رقم الهاتف: خلوي: 116300 / 70.
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Date:
الخميس, مارس 28, 2024