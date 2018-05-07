توفي النقيب المتقاعد فؤاد المشموشي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد الركن موفق المشمومشي من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 7 / 2018 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة بسابا – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 7 و 8 / 7 / 2018 طيلة النهار في منزل شقيقه الأستاذ قبلان المشموشي الكائن في البلدة المذكورة – محلة الشاوية وبتاريخ 10 / 7 / 2018 إبتداً من الساعة 16,30 ولغاية الساعة 20,00 في جامع الخاشقجي – صالة محي الدين البرغوث – قصقص – بيروت.