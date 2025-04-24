توفي السيد لوران فيليب ناصيف شقيق العميد الصيدلي المتقاعد نبيل ناصيف (٩٢٠٠٣٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٥ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشياح ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة - الكفور - النبطية.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة العجائبية الكفور - النبطية، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.