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Published by lebarmy10 on سبت, 04/17/2021 - 14:28
توفي السيد أحمد حاج سليمان شقيق العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد أحمد حاج سليمان شقيق العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 04 / 2021 الساعة 15.00 ويوارى الثرى في جبانة بلدة بدنايل – بعلبك.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الرقمين التاليين:
-العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان:591527 /71.
-الرائد فريد حاج سليمان:750760 /03.
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Date:
السبت, أبريل 17, 2021