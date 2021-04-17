Published by lebarmy10 on سبت, 04/17/2021 - 14:28

توفي السيد أحمد حاج سليمان شقيق العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 04 / 2021 الساعة 15.00 ويوارى الثرى في جبانة بلدة بدنايل – بعلبك.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الرقمين التاليين:
-العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان:591527 /71.
-الرائد فريد حاج سليمان:750760 /03.

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Date: 
السبت, أبريل 17, 2021