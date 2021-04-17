توفي السيد أحمد حاج سليمان شقيق العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 04 / 2021 الساعة 15.00 ويوارى الثرى في جبانة بلدة بدنايل – بعلبك.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الرقمين التاليين:

-العميد الطبيب المتقاعد علي حاج سليمان:591527 /71.

-الرائد فريد حاج سليمان:750760 /03.