توفي الحاج طارق مصباح ضناوي شقيق العميد الطيار المتقاعد طه ضناوي (820194) ووالد زوجة العميد المتقاعد عزام ضناوي (820106) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 10 / 2023 الساعة 15.30 في جامع طينال - طرابلس ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في شارع عزمي - مفرق مقهى التوب- بناية عزمي سنتر - ط1، وبتاريخي 22 و 23 / 10 / 2023 من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد الوفاء - الضم والفرز، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- العميد الطيار المتقاعد طه ضناوي: 70/274268.

- العميد المتقاعد عزام ضناوي: 03/325523.