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Published by lebarmy3 on سبت, 10/21/2023 - 17:53
توفي الحاج طارق مصباح ضناوي شقيق العميد الطيار المتقاعد طه ضناوي (820194) ووالد زوجة العميد المتقاعد عزام ضناوي (820106) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج طارق مصباح ضناوي شقيق العميد الطيار المتقاعد طه ضناوي (820194) ووالد زوجة العميد المتقاعد عزام ضناوي (820106) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 10 / 2023 الساعة 15.30 في جامع طينال - طرابلس ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في شارع عزمي - مفرق مقهى التوب- بناية عزمي سنتر - ط1، وبتاريخي 22 و 23 / 10 / 2023 من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد الوفاء - الضم والفرز، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- العميد الطيار المتقاعد طه ضناوي: 70/274268.
- العميد المتقاعد عزام ضناوي: 03/325523.
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Date:
السبت, أكتوبر 21, 2023