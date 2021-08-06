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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 06/08/2021 - 22:59
توفي السيد محمد عبد الرزاق شقيق العميد الطيار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمد عبد الرزاق شقيق العميد الطيار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم الماتم بتاريخ 8 / 6 /2021.
تقبل التعازي بتاريخي 9 و 10 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 16.30 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة مسجد الدلبة – برقايل أو عبر الإتصال بالنقيب محمد عبد الرزاق من منطقة الشمال على رقم الهاتف: 562888 /70.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 8, 2021