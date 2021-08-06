Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 06/08/2021 - 22:59

توفي السيد محمد عبد الرزاق شقيق العميد الطيار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم الماتم بتاريخ 8 / 6 /2021.
تقبل التعازي بتاريخي 9 و 10 /6 /2021 إبتداءً من الساعة 16.30 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة مسجد الدلبة – برقايل أو عبر الإتصال بالنقيب محمد عبد الرزاق من منطقة الشمال على رقم الهاتف: 562888 /70.

 

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Date: 
الثلاثاء, يونيو 8, 2021