توفي السيد عبد الرزّاق شقيق العميد الطيّار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 9 / 2018 الساعة 16,00 في مسجد الدلبة – برقايل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه ، وبتاريخي 12 و 13 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه.

( رقم هاتف العميد الطيّار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق 03/562888 ).