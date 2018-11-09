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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 09/11/2018 - 13:32
توفي السيد عبد الرزّاق شقيق العميد الطيّار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 9 / 2018 الساعة 16,00 في مسجد الدلبة – برقايل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه ، وبتاريخي 12 و 13 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة المسجد المذكور أعلاه.
( رقم هاتف العميد الطيّار المتقاعد عبد الرحمان عبد الرزاق 03/562888 ).
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 11, 2018