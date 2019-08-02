توفي العميد القيم المتقاعد رامز محفوظ من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد القيم المتقاعد روبير محفوظ من ضباط الجيش اللبناني ووالد زوجة الرائد رواد قازان من أركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 2 / 2019 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الدوير – الفيدار – جبيل.

تقبل التعازي بتواريخ 8 ،10 و 11 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 9 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سيدة الدوير – الفيدار – جبيل.