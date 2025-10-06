توفي الحاج أحمد بيضون شقيق العميد القيم المتقاعد محمد بيضون (۷۳۰۰۰۹) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم في المهجر.

تقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٤٠٢٥.