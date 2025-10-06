- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 10/06/2025 - 20:26
توفي الحاج أحمد بيضون شقيق العميد القيم المتقاعد محمد بيضون (۷۳۰۰۰۹) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج أحمد بيضون شقيق العميد القيم المتقاعد محمد بيضون (۷۳۰۰۰۹) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم في المهجر.
تقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٣٤٠٢٥.
Ar
Date:
الاثنين, أكتوبر 6, 2025