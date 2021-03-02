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Published by lebarmy3 on أربعاء, 02/03/2021 - 19:49
توفي السيد إيليا أنطون شقيق كل من العميد المتقاعد أنطوان أنطون من ضبّاط الجيش اللبناني والعقيد جورج أنطون من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية والعقيد المتقاعد إبراهيم أنطون من ضبّاط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي السيد إيليا أنطون شقيق كل من العميد المتقاعد أنطوان أنطون من ضبّاط الجيش اللبناني والعقيد جورج أنطون من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية والعقيد المتقاعد إبراهيم أنطون من ضبّاط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة الحبل بلا دنس القبيات - عكار.
تُقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد المتقاعد أنطوان أنطون: 03/690695.
- العقيد جورج أنطون: 70/048080.
- العقيد المتقاعد إبراهيم أنطون: 03/279474.
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Date:
الأربعاء, فبراير 3, 2021