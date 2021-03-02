توفي السيد إيليا أنطون شقيق كل من العميد المتقاعد أنطوان أنطون من ضبّاط الجيش اللبناني والعقيد جورج أنطون من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية والعقيد المتقاعد إبراهيم أنطون من ضبّاط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة الحبل بلا دنس القبيات - عكار.

تُقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- العميد المتقاعد أنطوان أنطون: 03/690695.

- العقيد جورج أنطون: 70/048080.

- العقيد المتقاعد إبراهيم أنطون: 03/279474.