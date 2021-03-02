Published by lebarmy3 on أربعاء, 02/03/2021 - 19:49

توفي السيد إيليا أنطون شقيق كل من العميد المتقاعد أنطوان أنطون من ضبّاط الجيش اللبناني والعقيد جورج أنطون من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية والعقيد المتقاعد إبراهيم أنطون من ضبّاط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2021 الساعة 16.00 في كنيسة الحبل بلا دنس القبيات - عكار.
تُقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- العميد المتقاعد أنطوان أنطون: 03/690695.
- العقيد جورج أنطون: 70/048080.
- العقيد المتقاعد إبراهيم أنطون: 03/279474.

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Date: 
الأربعاء, فبراير 3, 2021