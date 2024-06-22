توفي المهندس عماد أبو حمدان شقيق العميد المتقاعد أنور أبو حمدان (۸۰۰۰٦۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم في المهجر.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٣ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ ومن الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة - غريفه - الشوف، وبقية أيام الأسبوع في منزل شقيقه السيد أكرم الكائن في البلدة المذكورة (على الطريق) ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٥٢٩٨٢.