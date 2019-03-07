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Published by lebarmy10 on أربعاء, 07/03/2019 - 21:19
توفي السيد جورج نمر بحمدوني شقيق العميد المتقاعد إبراهيم بحمدوني من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جورج نمر بحمدوني شقيق العميد المتقاعد إبراهيم بحمدوني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 7 / 2019 من بعد الظهر في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 5 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 6 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل أدونيس (ذوق مصبح).
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Date:
الأربعاء, يوليو 3, 2019