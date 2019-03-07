توفي السيد جورج نمر بحمدوني شقيق العميد المتقاعد إبراهيم بحمدوني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 7 / 2019 من بعد الظهر في كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 5 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 6 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار شربل أدونيس (ذوق مصبح).