توفي السيد نبيل راشد شقيق العميد المتقاعد اديب راشد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 8 / 2018 الساعة 15,00 في كاتدرائية مار بطرس وبولس للروم الكاثوليك – جديدة مرجعيون.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وقبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20,00 وبتاريخ 18 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 20,00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.

( رقم هاتف العميد المتقاعد اديب راشد 03/608878).