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Published by lebarmy12 on خميس, 08/16/2018 - 16:25
توفي السيد نبيل راشد شقيق العميد المتقاعد اديب راشد من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد نبيل راشد شقيق العميد المتقاعد اديب راشد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 8 / 2018 الساعة 15,00 في كاتدرائية مار بطرس وبولس للروم الكاثوليك – جديدة مرجعيون.
تقبل التعازي بتاريخ 16 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وقبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20,00 وبتاريخ 18 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 20,00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.
( رقم هاتف العميد المتقاعد اديب راشد 03/608878).
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Date:
الخميس, أغسطس 16, 2018