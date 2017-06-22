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Published by aahajhassan on خميس, 06/22/2017 - 22:20
توفي السيد ريمون ابي شبل شقيق العميد المتقاعد جان ابي شبل من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ريمون ابي شبل شقيق العميد المتقاعد جان ابي شبل من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 /2017 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس – حملايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخي 23 و 24 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
(رقم هاتف العميد المتقاعد جان ابي شبل 878189 /70)
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Date:
الخميس, يونيو 22, 2017