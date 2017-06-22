توفي السيد ريمون ابي شبل شقيق العميد المتقاعد جان ابي شبل من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 /2017 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس – حملايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخي 23 و 24 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

(رقم هاتف العميد المتقاعد جان ابي شبل 878189 /70)