توفي السيد جوزيف عوض شقيق العميد المتقاعد حبيب عوض (860223) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة ميلاد السيدة – تل العباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 30 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة رعية مار ضومط – البترون، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 198158 / 70.