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Published by lebarmy16 on أحد, 01/28/2024 - 16:45
توفي السيد جوزيف عوض شقيق العميد المتقاعد حبيب عوض (860223) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جوزيف عوض شقيق العميد المتقاعد حبيب عوض (860223) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة ميلاد السيدة – تل العباس الغربي – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 30 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة رعية مار ضومط – البترون، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 198158 / 70.
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Date:
الأحد, يناير 28, 2024