- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy14 on اثنين, 05/18/2026 - 13:55
استشهد المهندس حيدر مواسي شقيق العميد المتقاعد حسن مواسي (٨٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
استشهد المهندس حيدر مواسي شقيق العميد المتقاعد حسن مواسي (٨٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ الساعة ١٦.٠٠ في مقبرة مجمّع الإمام الصادق - منطقة الأجنحة الخمسة - الشويفات - عاليه.
تُقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ ما بين الساعة ١٥.٠٠ والساعة ۱۸.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۱/۹۱۲۷۰۰.
Ar
Date:
الاثنين, مايو 18, 2026