استشهد المهندس حيدر مواسي شقيق العميد المتقاعد حسن مواسي (٨٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ الساعة ١٦.٠٠ في مقبرة مجمّع الإمام الصادق - منطقة الأجنحة الخمسة - الشويفات - عاليه.

تُقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ ما بين الساعة ١٥.٠٠ والساعة ۱۸.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۱/۹۱۲۷۰۰.