Published by lebarmy14 on اثنين, 05/18/2026 - 13:55

استشهد المهندس حيدر مواسي شقيق العميد المتقاعد حسن مواسي (٨٦۰۳۸٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ الساعة ١٦.٠٠ في مقبرة مجمّع الإمام الصادق - منطقة الأجنحة الخمسة - الشويفات - عاليه.
تُقبل التعازي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ ما بين الساعة ١٥.٠٠ والساعة ۱۸.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة)، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۱/۹۱۲۷۰۰.

