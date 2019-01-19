توفي المقدم المتقاعد علوان الحسيني من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق كل من العميد المتقاعد حسين الحسيني من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد محمد الحسيني والملازم أول علي الحسيني كلاهما من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2019 الساعة 13.00 في بلدة شمسطار – البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 26 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتوجيه والتخصص العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة – الجناح.