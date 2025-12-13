Published by lebarmy3 on سبت, 12/13/2025 - 23:06

توفي السيد طانيوس كيوان شقيق العميد المتقاعد حنا كيوان (۸۰۰۰۷٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار مارون - مزرعة يشوع.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد حنا كيوان على رقم الهاتف ٠٣/٤٦٨٧٠١.

