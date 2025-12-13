- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 12/13/2025 - 23:06
توفي السيد طانيوس كيوان شقيق العميد المتقاعد حنا كيوان (۸۰۰۰۷٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد طانيوس كيوان شقيق العميد المتقاعد حنا كيوان (۸۰۰۰۷٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار مارون - مزرعة يشوع.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد حنا كيوان على رقم الهاتف ٠٣/٤٦٨٧٠١.
Ar
Date:
السبت, ديسمبر 13, 2025