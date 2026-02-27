توفي المربّي حنّا توفيق مسلّم شقيق العميد المتقاعد خطّار مسلّم (۸۰۰۱٥۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٨ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة قلب يسوع - البيرة - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - سن الفيل - المتن، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد خطّار مسلّم على رقم الهاتف: ٠٣/٦٧٣٧٨٧ (عبر تطبيق واتساب فقط).