Published by lebarmy3 on جمعة, 02/27/2026 - 19:16
توفي المربّي حنّا توفيق مسلّم شقيق العميد المتقاعد خطّار مسلّم (۸۰۰۱٥۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٨ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة قلب يسوع - البيرة - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة سانت ريتا - سن الفيل - المتن، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد خطّار مسلّم على رقم الهاتف: ٠٣/٦٧٣٧٨٧ (عبر تطبيق واتساب فقط).
الجمعة, فبراير 27, 2026